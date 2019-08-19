Çaresizliğin fotoğrafı

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Başkent Dakka'nın Mirpur bölgesindeki “Chalantika” adlı gecekondu mahallesinde, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Şiddetli rüzgar, evlerin birbirine çok yakın ve çatılarının plastikten olması nedeniyle alevler bin anda her yeri kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, alevler 6 saatte güçlükle kontrol altına alınabildi.

BAYRAM ZİYARETİNDEYDİLER

Düşük gelirli kişilerin yaşadığı gecekondu bölgesinde çok sayıda ailenin Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinden uzakta olması, can kaybı yaşanmasını önledi ancak çok sayıda kişi yaralandı. Yaşanan felaket sonucu 15 bin ev kullanılmaz hale gelirken, 50 bin Bangladeşli sokakta kaldı. Yetkililer, evsiz kalan on binlerce kişiye gerekli yardımın en kısa sürede ulaştırılacağını duyurdu.