Canlı vahşet
Hindistan'da, bir kız bebeği diri diri gömmeye çalışan dedesi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Minik kızın sağlık durumu iyi.
KIZLARI YÜK OLARAK GÖRÜYORLAR
Telangana eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, Haydarabad kenti yakınlarında toprağı kazan 2 kişiyi fark etti. Ellerinde battaniyeye sarılı bir bebek gören sürücü, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, şüpheliler, minik bir bebeği canlı canlı gömmeye çalışırken yakaladı. Kızın dedesi ve arkadaşı olduğu tespit edilen caniler, gözaltına alındı. Bebek ise hastaneye kaldırıldı. Evlendiklerinde ödenecek çeyiz nedeniyle maddi yük olarak görülen kız çocuklarının öldürülmesi, Hindistan'da giderek artan bir sorun olarak biliniyor.
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