Canlı vahşet

KIZLARI YÜK OLARAK GÖRÜYORLAR

Telangana eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, Haydarabad kenti yakınlarında toprağı kazan 2 kişiyi fark etti. Ellerinde battaniyeye sarılı bir bebek gören sürücü, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, şüpheliler, minik bir bebeği canlı canlı gömmeye çalışırken yakaladı. Kızın dedesi ve arkadaşı olduğu tespit edilen caniler, gözaltına alındı. Bebek ise hastaneye kaldırıldı. Evlendiklerinde ödenecek çeyiz nedeniyle maddi yük olarak görülen kız çocuklarının öldürülmesi, Hindistan'da giderek artan bir sorun olarak biliniyor.