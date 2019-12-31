Canlı izleyip yakaladılar

ARACI TESPİT EDİLDİ

Florida eyaletinde polis, haftalardır aranan bir şüpheliyi ilginç bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. 20 yaşındaki Kevin Gaines Jr. isimli şüpheli, otomobil hırsızlığı ve ateşli silah kullanımı gibi suçlar nedeniyle 6 haftadır aranıyordu. DeLand bölgesindeki bir evin önünde şüpheliye ait aracın teşhis edilmesinin ardından, güvenlik güçleri harekete geçti. Polis, şüphelinin yakalanması için operasyona hazırlandığı sırada Gaines’in, Instagram üzerinden canlı yayın yaptığını fark etti.

EVE IŞIK TUTTULAR

Polis, bunun üzerine şüphelinin söz konusu adreste olup olmadığını doğrulamak için eve ışık yansıttı. Işığın videoda belirmesiyle polis eve baskın düzenledi. Güvenlik güçlerinin baskın düzenlediği anlar, canlı yayına yansıdı. Şüpheli operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı. Evde yapılan aramada, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Operasyon sırasında canlı yayını takip eden kişilerden bazılarının polisi tebrik eden mesajlar paylaştığı öğrenildi.

