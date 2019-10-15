Başkan Erdoğan: 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

Başkan Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Döviz mekanizmasının baskısını azaltacak kararlar almalıyız.

(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor.

Bölgemizin barışına en büyük tehdit terör örgütleridir.

Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi vardır: Birinci YPG'nin yok edilmesi. Diğeri de Suriyelilerin ülkesine dönmesidir.

Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli Bölge haritasına uygun şekilde harekat devam ediyor. Bu sabah itibariyle 1000 km alanı terör örgütünden kurtardık.

2 milyon Suriyeli dönecek



"Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz."

"Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Güvenli bölge haritasına göre uygun şekilde devam ediyor.

Yaklaşık bin kilometre alanı teröristlerden temizledik.

Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.

Beka mücadelemizde dayanışma bekliyoruz.

Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.