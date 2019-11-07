Canlı cenaze

Ücretsiz gerçekleştirilen bu toplu etkinlikte vasiyetini yazdıktan sonra kefen giyen katılımcılar, tabutlarda 10 dakika geçiriyor. Ölmeden tabuta girenlerden 75 yaşındaki Cho Jae-hee, “Bir kez ölümün bilincinde olunca, onu deneyimleyince hayata karşı yeni bir bakış açısı kazanıyorsunuz” dedi.