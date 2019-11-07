07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:00:50
Canlı cenaze
Güney Kore’de bulunan bir sağlık merkezi, ölümü deneyimleyerek yaşamın değerini daha iyi anlamak isteyenler için, canlı cenaze törenleri düzenlemeye başladı.
Ücretsiz gerçekleştirilen bu toplu etkinlikte vasiyetini yazdıktan sonra kefen giyen katılımcılar, tabutlarda 10 dakika geçiriyor. Ölmeden tabuta girenlerden 75 yaşındaki Cho Jae-hee, “Bir kez ölümün bilincinde olunca, onu deneyimleyince hayata karşı yeni bir bakış açısı kazanıyorsunuz” dedi.
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