Cankurtaran Siri
ABD'li bir genç, direksiyon hakimiyetini kaybedip nehre uçtu. Kimsenin yardım çığlıklarını duymadığı kazazede, telefonunu da bulamadı. Sesli asistanı Siri'ye '911’i ara’ diye bağırınca, hayatı kurtuldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Iowa eyaletinde yaşanan bir trafik kazası, akıllı kişisel asistan uygulaması Siri sayesinde, can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Charles City'de araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek nehre uçtu. Bir süre sonra kendine gelen genç, her şeyin puslu olduğunu görünce nehre düştüğünü anladı. Camı açıp çığlık atsa da sesini kimseye duyuramayan Salcedo, aracın içinde telefonunu aradı ancak bulamadı. Bir anda aklına akıllı telefonunun uygulamasını kullanmak gelen kazazede “Siri 911’i ara” diye bağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci nehirden sağ salim çıkardı.
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