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07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:05:41 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:06:48

Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler bölgeyi terk ediyor

Hindistan'ın doğu ve kuzey eyaletlerinden Keşmir'e çalışmaya gelen binlerce göçmen işçi, güvenlik endişesiyle bölgeden ayrılıyor.

Hindistan'ın doğu ve kuzey eyaletlerinden Cammu Keşmir eyaletine gelen binlerce göçmen işçi, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle ülkenin kuzey ve doğu bölgelerindeki köylerine dönüyor.

Çoğunluğu Hindistan'ın Bihar, Jharkhand ve Uttar Pradeş eyaletlerinden Keşmir'e çalışmaya gelen işçiler, bölgedeki güvenlik kuvvetlerinin sıkı seyahat önlemleri ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaları nedeniyle ülkenin farklı eyaletlerindeki evlerine dönmeye başladı.

Jagdish Mathur adındaki göçmen işçi, toplu taşıma hizmetlerinin neredeyse durduğu bölgede, işçilerin kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını ve Srinagar'dan Cammu'ya 260 kilometrelik yolu ordu kamyonları ve otobüslerinde katettiklerini söyledi. Mathur, son dört gündür düzgün bir şekilde yemek yiyemediğini ifade etti.

Bazı işçiler, hükümetin Cammu Keşmir'e güvenlik kuvvetlerini konuşlandırmaya başlamasından sonra Keşmirli işverenlerin maaşlarını ödemediklerini ve işlerini bırakmalarını istediklerini belirtti.

Öte yandan, Cammu'daki demiryolu istasyonunda yüzlerce işçinin bölgeyi terk etmek için tren beklediği görüldü.

Bu arada, NDTV kanalına açıklamada bulunan ismi belirtilmeyen bir işçi, bazı arkadaşlarının mevcut durumdan tedirgin olduğunu dile getirerek, "Bölgedeki durum nedeniyle evimize dönüyoruz. Hükümetten herhangi bir yardım gelmedi. Burada sıkışıp kaldık." ifadesini kullandı.

Keşmir'de 12 yıldır marangozluk yaptığını kaydeden Surjit Singh de sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle geri dönme kararı aldığını söyledi.

Her yıl on binlerce işçi, inşaat, tarım ve marangozluk gibi çeşitli iş alanlarında çalışmak için Cammu Keşmir'e gidiyor.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'si ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA)

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