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06 Mart 2020 Cuma 15:08:00 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:08:42

Cammu Keşmir'de yenilenen okul kitaplarında bölgedeki kısıtlamalara yer verilmedi

Hint hükümetinin geçen yıl özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir'de, revize edilen okul kitaplarında getirilen sokağa çıkma yasakları, telekomünikasyon kısıtlamaları ve politikacıların da aralarında bulunduğu tutuklamalara yer verilmedi.

Hint hükümetinin geçen yıl özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir'de, revize edilen okul kitaplarında bölgenin yeniden dizaynı ve Madde 370'in kaldırılmasına ilişkin bilgiler yer alırken, sonrasında getirilen sokağa çıkma yasakları, telekomünikasyon kısıtlamaları ve politikacıların da aralarında bulunduğu tutuklamalara yer verilmedi.

Hindistan merkezli internet sitesi The Wire'ın haberine göre, Cammu Keşmir Okul Eğitim Kurulu (JKBOSE), bölgedeki tüm özel ve devlet okulları için 6-10'uncu sınıfların ders kitaplarını yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemede, okul kitaplarında, Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan Madde 370'in Hint hükümeti tarafından kaldırılması ve bölgenin yeniden dizayn edilerek iki birlik toprağına bölünmesine ilişkin bilgiler yer aldı.

Ders kitaplarında 5 Ağustos'tan sonra bölgede uygulanan sokağa çıkma yasakları, telekomünikasyon kısıtlamaları ve aralarında Cammu Keşmir'in eski başbakanlarının, yerel siyasetçilerin, sivil toplum örgütü mensuplarının ve aktivistlerin bulunduğu tutuklamalara yer verilmedi.

Ders kitaplarında ayrıca tutuklanan bölge sakinlerinin ülkenin farklı bölgelerindeki hapishanelere gönderilmelerinden de bahsedilmedi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

(AA)

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