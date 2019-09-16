Cammu Keşmir'de Hindistan yönetimi yanlısı siyasetçi tutuklandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Yeni Delhi yönetimi yanlısı bir siyasetçinin tutuklandığı bildirildi.

Polis, Cammu Keşmir'in eski başbakanı 81 yaşındaki Faruk Abdullah'ın, bugün Srinagar'daki evinde Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklandığını açıkladı.

Emniyette üst düzey yetkili Münir Han, "Abdullah'ın tutukluluk süresine bir komitenin karar vereceğini" söyledi.

Tartışmalı Kamu Düzeni Yasası, yetkililerin kişileri yargılamadan ve herhangi bir suçlama olmadan 2 yıla kadar tutuklamasına olanak sağlıyor.

Faruk Abdullah, Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana ev hapsinde tutuluyordu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

(AA)