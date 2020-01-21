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21 Ocak 2020 Salı 10:59:53 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 11:00:37

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları belirtilen 3 kişi öldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları belirtilen 3 kişi öldü.

NDTV kanalının haberine göre polis, "alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Shopian bölgesinin Wacchi yöresini kordon altına alarak arama operasyonu başlattığını" belirtti.

Güvenlik güçleriyle Hizbul Mücahidin örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesinin öldüğünü bildiren polis, ölenlerden birinin 2018'de polis kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra örgüte katılan eski bir polis memuru olduğunu aktardı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü. Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmişti, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı. 

(AA)

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