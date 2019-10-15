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15 Ekim 2019 Salı 16:02:08 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 16:03:02

Cammu Keşmir'de gözaltındaki çocuklara kötü muamele ediliyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bölgenin özel statüsünün kaldırılmasını protesto ettikleri gerekçesiyle çocukların yasa dışı biçimde gözaltına alındığı ve kötü muameleye maruz bırakıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, gözaltına alınan çocukların aileleri, AA muhabirine, çocuklarının yasa dışı olarak gözaltında tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.

Gözaltına alınan ve 14 gün boyunca nezarethanede tutulan 10.sınıf öğrencisi Afaan'ın babası Manzoor Ahmed Ganai, oğlunun diğer mahkumlarla küçük bir hücrede tutulduğunu, salıverildikten sonra bütün vücudunda ağrıları olduğununu söylediğini ve sırtında yara izleri gördüklerini belirtti.

Ganai, günlerce bir hücrede kalan oğlunun depresyona girdiğini ve "zihinsel açıdan enkaz" haline geldiğini ifade etti.

"Dövüldüm ve istismara uğradım"

Polislerin 11 gün boyunca gözaltında tuttuğu 15 yaşındaki Umar da "Dövüldüm ve istismara uğradım. Tokat yedim ve günlerce kilit altında tutuldum. Duygusal işkenceye uğradım." ifadelerini kullandı.

Hindistan'daki National Federation of Indian Women (Ulusal Hint Kadınlar Federasyonu) adlı sivil toplum kuruluşu da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasından bu yana bölgede 13 bin çocuğun gözaltına alındığını bildirdi.

Görüşüne başvurulan avukat Şevket Nazir de küçük yaştaki çocukların gözaltına alınarak kötü muamele görmesinin, yetişkinlere kıyasla daha tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirterek bu çocukların daha sonra intikam hissiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan çocukların başvurabileceği herhangi bir danışmanlık mekanizması bulunmadığına dikkat çekilirken, gerekli psikolojik destek verilmeden nezarethaneden çıkan çocukların sosyal hayata uyum sağlamakta zorlandıkları ve suça meyillerinin artabileceği uyarısı yapıldı.

144 çocuk gözaltında

Hindistan Devlet Yüksek Mahkemesi Çocuk Adalet Komitesi tarafından Hindistan Yüksek Mahkemesine ay başında sunulan rapora göre ise Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasından bu yana yaşları 9-17 arasında toplam 144 çocuk gözaltına alındı.

Raporda, yasa dışı gözaltına alınan herhangi bir çocuk olmadığının savunularak gözetim altında işkence gördükleri iddiaları da reddedildi.

Komitenin raporunda çocuklara isnat edilen suçlamaların, isyan etmek ve kamu düzenini bozmak olduğu belirtildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

(AA)

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