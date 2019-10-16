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16 Ekim 2019 Çarşamba 10:44:56 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:47:08

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Anantnag'ın Pazalpora bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çıkan çatışmada üç direnişçinin öldüğünü bildiren yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını kaydetti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı. 

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

AA

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