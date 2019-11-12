Cammu Keşmir'de çatışma

  • Bist 100
    103797
  • Dolar
    5,7777
  • Euro
    6,3717
  • Altın
    270,6990
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Zatürre çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumlu' 'Zatürre çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumlu'
Uzmanından 'baykuş' ve 'tavuk' tipi uyku bozukluğu uyarısı Uzmanından 'baykuş' ve 'tavuk' tipi uyku bozukluğu uyarısı
Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti
'Kırk Hadis' sergisi sanatseverlerle buluştu 'Kırk Hadis' sergisi sanatseverlerle buluştu
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
PTT personel alımı 2020 ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT personel alımı 2020 ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
Tamamlandığında dünyada ilk olacak! Son hali görüntülendi Tamamlandığında dünyada ilk olacak! Son hali görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı
VİZYONER'19 27 Kasım’da kapılarını açıyor VİZYONER'19 27 Kasım’da kapılarını açıyor
13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri sizlerle 13 Kasım Dünya İyilik Günü nedir? 13 Kasım Dünya İyilik Günü sözleri, mesajları, resimleri sizlerle
Beyoğlu'nda vize merkezi önünde bekleyen kadına demir sopayla saldırdı Beyoğlu'nda vize merkezi önünde bekleyen kadına demir sopayla saldırdı
Şehitten kalan en acı not: Cennete pide yollar mısın? Şehitten kalan en acı not: Cennete pide yollar mısın?
Denizde büyük tehlike! Marmara ve Karadeniz'de görülmeye başlandı Denizde büyük tehlike! Marmara ve Karadeniz'de görülmeye başlandı
Washington'dan İsrail'e F-35 sevkiyatı Washington'dan İsrail'e F-35 sevkiyatı
Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şart bulunuyor 81 ilde ucuza arsa: Tek bir şart bulunuyor
Tel Abyad'da çocukların duygulandıran Erdoğan sevgisi Tel Abyad'da çocukların duygulandıran Erdoğan sevgisi
Türkiye'de ölü bulunmuştu! İngiltere'den flaş açıklama Türkiye'de ölü bulunmuştu! İngiltere'den flaş açıklama
ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında
Başkan Erdoğan NATO'ya seslendi: Ne iş yapıyorsunuz? Başkan Erdoğan NATO'ya seslendi: Ne iş yapıyorsunuz?
Masterchef Türkiye hangi okulda çekildi? Masterchef'in çekildiği Tuzla Orhanlı İlkokulu nerede? Masterchef Türkiye hangi okulda çekildi? Masterchef'in çekildiği Tuzla Orhanlı İlkokulu nerede?
Başkan Erdoğan: DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı Başkan Erdoğan: DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı
Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı
Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Kasım 2019 Salı 10:01:49 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 10:02:27

Cammu Keşmir'de çatışma

Güvenlik görevlileriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü, bir asker yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü, bir asker yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Ganderbal bölgesinde operasyon yürüten güvenlik görevlileriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada bir direnişçi hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Hafta sonu, Bandipora bölgesindeki çatışmada iki direnişçi yaşamını yitirmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ