Cammu Keşmir ikiye bölündü

Hint yerel basınındaki habere göre, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, yaklaşık 3 ay önce yasalaştırdığı Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle eyalet, Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle, Cammu Keşmir Anayasası ve eyalette geçerli Ranbir Ceza Yasası'nın varlığı bugün sona erecek. Eyaletin kendine ait bayrağı olmayacak.

Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesiyle, federal devlet yapısına sahip Hindistan'daki eyalet sayısı 29'dan 28'e inerken, birlik toprağı sayısı da 7'den 9'a yükseldi.

Modi'den açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, memleketi Gucerat eyaletinde geçen sene 31 Ekim'de açılışını yaptığı dünyanın en uzun heykeli Sardar Vallabbhai Patel'in anıtının önünde yaptığı konuşmada, "Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan ve 5 Ağustos'ta kaldırılan anayasanın 370'inci maddesinin, bu bölgeye sadece ayrılıkçılık ve terörizm verdiğini" savundu.

İsim vermeden Pakistan'a yüklenerek, bazı unsurların ayrılıkçılığı ve terörizmi yayarak, Hindistan'ın birliğini yok etmeye çalıştığını ileri süren Modi, "Yüzyıllarca uğraştıktan sonra bile kimse bizi yok edemeyecek ve yenemeyecek." ifadesini kullandı.

AA