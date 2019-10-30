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30 Ekim 2019 Çarşamba 19:02:25 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 19:06:13

Cammu Keşmir için tarihi karar yarın açıklanacak

Hindistan hükümetinin, 5 Ağustos'ta özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir eyaleti, yarın resmen ikiye bölünecek. Yeni düzenlemeyle birlikte Cammu Keşmir kendi anayasası ve bayrağına sahip olamayacak. Hint hükümeti, attığı adımla bölge ekonomisinin ülkenin geri kalanına entegre edilerek iyileştirileceğini ve halkın refah düzeyinin artacağını iddia ediyor.

Hindistan'da Narendra Modi hükümetinin, 5 Ağustos'ta özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir, yarın resmen ikiye bölünecek.

Hint yerel basınındaki habere göre, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, 5 Ağustos'ta yasalaştırdığı Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme ile eyalet, Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlendi.

Hükümet, Girish Chandra Murmu'yu, Cammu Keşmir, Radha Krishna Mathur'u ise Ladakh Birlik Toprağı'nın ilk vali vekili olarak atadı.

Kasım ayının başından itibaren Delhi, Goa, Arunaçal Pradeş, Andaman ve Nikobar'da birlik topraklarındaki görev yapan uzman memurların Cammu Keşmir'e transfer edileceği bildirildi.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Yeni düzenlemede birlik toprağı olan Cammu Keşmir, sınırlı yetkilerle donatılan yasama organına sahip olurken, Ladakh'ta meclis bulunmayacak. Her iki birlik toprağı da doğrudan merkeze bağlı olacak.

Hindistan Parlamentosunca kabul edilen tüm yasalar her iki birlik toprağında da geçerli olacak. Cammu Keşmir, kendi anayasası ve bayrağına sahip olamayacak.

Ülkenin herhangi bir yerinden gelen Hint vatandaşları, bölgede toprak satın alabilecek, devlet kadrolarında görev alabilecek, burs ve diğer devlet yardımlarından faydalanabilecek.

Cammu Keşmir'in eski hukuk sözcüsü Cihangir İkbal, konuya ilişkin açıklamasında, işe alımların, merkezi olarak yönetilen Hindistan topraklarında uygulanan yasalar çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

İkbal, Cammu Keşmir'de çalışan bir kişinin merkezi hükümetçe yönetilen herhangi bir bölgeye transfer edilebileceğini kaydetti.

HÜKÜMET EKONOMİK REFAH OLACAĞINI SAVUNUYOR

Hint hükümeti, yeni düzenlemeyle birlikte bölge ekonomisinin ülkenin geri kalanına entegre edilerek iyileştirileceğini ve halkın refah düzeyinin artacağını iddia ediyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir belgede, toprak almak isteyen özel sektör girişimcilerinin yarından itibaren bölgede üretim birimleri kurabileceği belirtildi.

Sanayicilerin toprak satın alamama sorununun işsizliği artırdığı değerlendirmesi yapılırken, bu durumun gençlere yasa dışı faaliyetlere katılmak için yeterince zaman verdiği vurgulandı.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

AA

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