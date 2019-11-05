Cammarata'ya taşınana 1000 euro

ÖNCELİK ÇOCUKLU ÇİFTLERDE

İtalya’da nüfus kaybıyla başa çıkmak için bir euro’ya ev satma kararı alan köy ve kasaba yöneticilerinin sayısında patlama yaşanırken, Sicilya'ya bağlı Cammarata Belediyesi'nin Başkanı Vincenzo Giambrone çıtayı yükseltti. Giambrone, kasabadaki terk edilmiş evleri, bölgeye taşınmak isteyenlere bedava vereceklerini açıkladı. Belediye Başkanı, kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere 1000 euro da destek verileceğini söyledi.

ÇABALARI İŞE YARAMADI

İkna çabalarına rağmen birçok insanın kasabayı terk ettiğini belirten Giambrone, ‘ücretsiz ev’ projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu. Başkan Giambrone, “Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Beni incitiyor” diye konuştu. Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapılması gereken tek şey ise binaları 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek.