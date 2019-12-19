Çalışmayana özel tuvalet

13 DERECE EĞİMLİ

Tuvalet, alışıldık örneklerinden farklı olarak 13 derece bir eğime sahip. Bu da bacaklarda bir gerilime neden oluyor ve üzerinde 5 dakikadan fazla oturmayı zorlaştırıyor. Ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak amacıyla geliştirilen tasarım, tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kişi, “Mesaideyken tuvaletin sığınılacak bir yer gibi görünmesi; ağır iş yüküne dair bir işarettir” yorumunu yaptı.