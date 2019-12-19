Çalışmayana özel tuvalet
Merkezi İngiltere’de bulunan StandardToilet’ adlı şirket, çalışanlar fazla vakit geçirmesin diye, 5 dakikadan fazla oturulamayacak tuvalet tasarladı.
13 DERECE EĞİMLİ
Tuvalet, alışıldık örneklerinden farklı olarak 13 derece bir eğime sahip. Bu da bacaklarda bir gerilime neden oluyor ve üzerinde 5 dakikadan fazla oturmayı zorlaştırıyor. Ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak amacıyla geliştirilen tasarım, tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kişi, “Mesaideyken tuvaletin sığınılacak bir yer gibi görünmesi; ağır iş yüküne dair bir işarettir” yorumunu yaptı.
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