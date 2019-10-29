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29 Ekim 2019 Salı 07:31:25 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 07:33:01

California'da orman yangınları 200 bin kişiyi evinden etti

Orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edilen California'da, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi.

ABD'nin California eyaletinde geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, hafta sonu bölgenin kuzey kısmında başlayan iki büyük yangına pazartesi Los Angeles şehri yakınlarındaki yeni bir orman yangının daha eklendiğini belirtti.

Los Angeles İtfaiye Teşkilatından (LAFD) yapılan açıklamada, "Getty" yangını adı verilen orman yangınının, ünlü starların pahalı evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit etmeye başladığı belirtildi.

Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James'in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği, bölgede yaklaşık 2 bin 600 kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

İtfaiye teşkilatından, yangınların çok hızlı yayıldığı, bölgede yaşayan herkesin alarm halinde bulunması uyarısı yapıldı.

California'nın kuzeyinde San Francisco Bay bölgesinde hafta sonundan beri devam eden "Kincade" yangını nedeniyle bölgeden tahliye edilenlerin yaklaşık 200 bine çıktığı kaydedildi.

Kızıl Haç, evlerini terk edenlerin sığınacak yer bulmakta zorlandığına işaret ederek, yaklaşık 10 bin kişinin acil sığınmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sonomo Bölgesi'ndeki yangınının 267 kilometrekarelik alanı kapladığı ve şu ana kadar yaklaşık 100 binanın yanmasına neden olduğu belirtildi.

Yangınlar nedeniyle bölgedeki elektrik kesintilerinden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin perşembe gününe kadar 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirildi.

Bölgedeki bütün devlet okulları pazartesi gününe kadar kapalı
Eyalette acil durum ilan eden California Valisi Gavin Newsom, yangınları "tarihi" olarak niteleyerek, "Elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Bölgede yaşayan halkın, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları kritik öneme sahip." diye konuştu.

California yangını sözcüsü Jonathon Cox, birinin durumu ağır 2 itfaiyecinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Sonoma bölgesi Eğitim Bürosundan yapılan açıklamada da bölgedeki bütün devlet okullarının pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

(AA)

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