Çaldığı paraları sokağa saçtı
ABD’de banka soyan 65 yaşındaki adam, çaldığı paraları 'Mutlu Noeller’ diyerek sokağa saçtıktan sonra, yakınlardaki bir kafede oturup kahve içti.
Colorado eyaletinin Springs kentindeki Academy adlı bankada yaşanan soygunda, 65 yaşındaki David Wayne Oliver, ‘silahını kullanacağını’ söyleyerek görevlileri tehdit etti ve miktarı açıklanmayan bir parayla bankadan çıktı.
BANKAYA GÖTÜRDÜLER
Görgü tanıkları olayı, “Bankayı soyduktan sonra dışarı çıktı ve elindeki torbada bulunan parayı etrafa saçmaya başladı. Paraları saçarken ‘Mutlu Noeller’ diye bağırıyordu” sözleriyle anlattı. O sırada bölgede bulunan kent sakinlerinden bazılarının, paraların bir kısmını bankaya iade ettiği belirtildi.
KAFEDE POLİSİ BEKLEDİ
Oliver daha sonra yakınlardaki bir kafeye gidip kahve içti. Burada tutuklanan adam, El Paso County Cezaevi’ne gönderildi. Colorado basını, bankadan çalınan binlerce doların hâlâ eksik olduğunu ve Oliver’ın banka soygununda silah kullanıp kullanmadığı konusunun net olmadığını yazdı.
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