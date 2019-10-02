Buzullarda büyük tehlike

BİLİM İNSANLARI ENDİŞELİ

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün korkutucu boyutlara ulaşıyor. Son olarak Antarktika'dan gelen görüntüler bilim insanlarını kaygılandırdı. Kıtanın 3'üncü büyük buz sahanlığı olarak bilinen Amery’de, çapı 1600 kilometrekareyi bulan ve ağırlığı 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi, anakaradan koptu. 50 yıldır ilk kez böylesine büyük çapta bir buz kütlesinin kopması, bilim dünyasında endişe yarattı. Yetkililer, D28 ismini taşıyan bu dev buz kütlesinin, okyanus üzerindeki hareketlerinin takip edildiğini söyledi.