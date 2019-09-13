Buzul faciası 

197 MİLYAR TON BUZ ERİDİ

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla dünya genelinde rekor seviyeye ulaşan hava sıcaklığı, bu yaz Avrupa’yı kavururken, buzulların da erimesine neden oldu. Danimarka Kutup Araştırma Enstitüsü araştırmacıları, Grönland’da sadece 31 Temmuz’da 10 milyar ton buzun eridiğini açıklamıştı. Temmuz ayında ise toplam 197 milyar ton buzun eridiği (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz) tespit edilmişti. Korkunç boyutlara ulaşan bu erime son olarak can aldı.

HALKA ‘UZAK DURUN’ ÇAĞRISI

Danimarka Krallığı’na bağlı, dünyanın en büyük adası Grönland’ın batısındaki Uummannaq bölgesi yakınlarında, dev bir buzul parçası koptu. Oluşan dev dalgalar nedeniyle bir balıkçı hayatını kaybederken, 2 kişi kayboldu. Yetkililer, kopan buzulların denizde büyük dalgalar oluşturduğunu, bu nedenle, bölge halkından kopma riski bulunan buzullardan uzak durmasını istedi. Ekiplerin, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.