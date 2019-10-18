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18 Ekim 2019 Cuma 15:23:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:23:56

Büyükelçi Akgün, Tayland basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Akgün "Harekat, ulusal güvenliğimizi sağlamak, sınırlarımızı teröristlerden temizlemek üzere gerçekleştirilmiş ve sadece teröristler hedef alınmıştır." dedi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktaya ilişkin Tayland basınını bilgilendirdi.

Tayland basınından temsilcileri makamında ağırlayan Büyükelçi Akgün, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçları ve haklı gerekçelerine değinerek, "Harekat, ulusal güvenliğimizi sağlamak, sınırlarımızı teröristlerden temizlemek üzere gerçekleştirilmiş ve sadece teröristler hedef alınmıştır." dedi.

Akgün, Suriye'deYPG/PYD'nin, Avrupa Birliği, ABD ve NATO'nun terör listesinde yer alan PKK'nın uzantısı olduğunu vurgulayarak, "Barış Pınarı Harekatı, Suriye halkına zulm eden, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında ayrılıkçı bir gündemle hareket eden PYD-YPG'nin, güvenli bölge oluşturularak sınırlarımızdan uzaklaştıracak ve ülkemize sığınmış Suriyelilerin bu bölgelere gönüllülük esasında güvenli şekilde dönmeleri için uygun şartları sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının Türkiye'nin bu harekatta Suriye'deki Kürtleri hedef aldığı iddialarına ilişkin sorusuya Akgün, "Türkiye Kürtlere değil, sadece teröristlere karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli’nin 300 bini Kürtlerden oluşuyor." cevabını verdi.

"Sivillerin hedef alındığına ilişkin haberler yalan"

Büyükelçi Akgün, Barış Pınarı Harekatı boyunca Türk ordusunun sivil ölümlerine sebep olduğu iddialarına da değinerek, "Harekat kapsamında Türk ordusunun sivilleri hedef aldığını iddia eden haberler ve fotoğrafların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Türk ordusu sivil halkın güvenliğine azami önem veriyor. Geçmişte DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları da sivil halk konusundaki hassasiyetimizi gösteriyor." dedi.

Bilgilendirmenin ardından Akgün, gazetecilere fotoğraf ve videolar izleterek YPG'nin bir gecede adını değiştirerek "Suriye Demokratik Güçleri (SDF)" adı altında kendini gizlediğini, PKK'nın ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini, PYD-YPG'nin de PKK ile aynı örgüt olduğunu ve Suriye'de bir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlatan bilgiler sundu.

Akgün, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadelesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, "Önceki harekatlar sayesinde 4 bine yakın DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Binlerce kilometrekare alan terörden arındırıldı ve 360 bin Suriyeli mülteci, kendi arzusuyla terörden arındırılan topraklara döndü." şeklinde konuştu.

(AA)

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