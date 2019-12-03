Büyükada'da ruamlı at paniği 

Oldukça bitkin olduğu gözlenen atın darp edildiğini düşünen vatandaşlar hemen polisi aradı. Bu sırada adadaki at ahırlarından geldiği iddia edilen bir kişi hayvanı ahıra götürmek istedi ancak vatandaşlar engel oldu. Olay yerine gelen polis, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri hayvanı inceledi. Yapılan kontroller sonrası ata ruam teşhisi konuldu. Çipli olmadığı görülen ve adaya kaçak yollarla sokulduğu belirlenen at tedavi edilmek üzere götürüldü.