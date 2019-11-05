Büyük tehdit: ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Sözcüsü Şekarçi, "İran'a yönelik bir saldırganlık tutumu karşısında, ABD’yi ve müttefiklerini hedefleme yeteneğine ve iradesine sahibiz" dedi.

Olası bir savaş durumunda ABD ve müttefiklerine ait her toprağın, her noktanın tehdit altında olacağını belirten Şekarçi, İran'ın bunu yapabilme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını belirtti.

Şekarçi açıklamasında, "Bir ülke olası bir savaşa doğrudan katılmasa da, topraklarında düşmanı ağırlarsa o ülkeyi düşman toprağı olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İran hiçbir zaman bir savaş çıkarmak için kışkırtıcı taraf olmayacağını söyleyen Şekarçi, birilerinin stratejik bir hata yaparak savaş başlatması halinde, coğrafi bir alan üzerindeki en kırıcı ve en güçlü tepkiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

star.com.tr