Burunların direğini sızlatan sergi
Japonya, sıradışı bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Bozuk balıktan kullanılmış giysilere kadar farklı kokuları deneyimlemek isteyen meraklılar Koku Sergisine akın etti.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Yokohama kentinde açılan “Koku Sergisi” dünyanın ilginç kokularını deneyimlemek isteyenlere kapılarını açtı. Görsel ve işitsel duyulara hitap etmek yerine, ziyaretçilerin koklama duyusunu harekete geçirmeyi amaçlayan sergide, birbirinden kötü ve güzel kokular meraklıların beğenisine sunuldu. Pahalı parfümlerin yapımında kullanılan özel bitkiler, farklı gül çeşitleri ve yoğun aromalı kahve gibi güzel kokular kadar, dünyanın en pis kokuları yoğun ilgi gördü.
EN BEĞENİLEN GÜL OLDU
800 Yen (yaklaşık 42 lira) ödeyen katılımcılar, kurutulmuş balık, kokuşmuş balık konservesi, kullanılmış giysi gibi birçok farklı kokuyu tek tek denedi. Bir iş görüşmesi sırasında insan vücudunun salgıladığı koku olarak sergilenen “stres kokusu”, “yaşlı insan kokusu” ve dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak gösterilen “Durian” da büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerden Ryo Yamato ve Rosa İto balık konservesinin berbat, gülün ise muhteşem koktuğunu söyledi.
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