Burundi'de sıtma felaketi: 3 bin 113 kişi öldü

  • Bist 100
    113508
  • Dolar
    5,9391
  • Euro
    6,5995
  • Altın
    286,0250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti Galatasaray'ın eski futbolcusu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret etti
Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile antrenmana çıktı
Çiğdem Tokgöz'ü öldüren sanığa müebbet Çiğdem Tokgöz'ü öldüren sanığa müebbet
Başkentte cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Başkentte cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı 15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı
Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti
Destici'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki: Meclisi yok saymak haddini değil Destici'den İmamoğlu'nun Kanal İstanbul şovuna sert tepki: Meclisi yok saymak haddini değil
Durdurma talebine ret, beş bin kişi 24 saat kazacak Durdurma talebine ret, beş bin kişi 24 saat kazacak
Ahmet Nur Çebi’den yorum yok Ahmet Nur Çebi’den yorum yok
Sepil: Toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konuları görüşüldü Sepil: Toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konuları görüşüldü
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili açıklama Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili açıklama
Bakan Selçuk'un paylaşımı duygulandırdı: Çocuklar hissetsin bu bana yeter, ben de sizi hissediyorum Bakan Selçuk'un paylaşımı duygulandırdı: Çocuklar hissetsin bu bana yeter, ben de sizi hissediyorum
Elazığ'da yaralı halde bulundu! Tedavi edildi ve doğaya salındı Elazığ'da yaralı halde bulundu! Tedavi edildi ve doğaya salındı
Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı'ndan İran çıkışı: Çatışabiliriz, bunun için hazırlanıyoruz Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı'ndan İran çıkışı: Çatışabiliriz, bunun için hazırlanıyoruz
Burundi'de sıtma felaketi: 3 bin 113 kişi öldü Burundi'de sıtma felaketi: 3 bin 113 kişi öldü
Ruhani açıkladı: Bugün 5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerlerse tekrar müzakereye hazırız Ruhani açıkladı: Bugün 5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerlerse tekrar müzakereye hazırız
Yerli otomobil diye sızdırılan araç başka model çıktı! Yerli otomobil diye sızdırılan araç başka model çıktı!
Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi
Türkiye'den, Gürcistan'a 17 milyon dolarlık askeri reform tahsisi Türkiye'den, Gürcistan'a 17 milyon dolarlık askeri reform tahsisi
Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi Kaplan ve Pars, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine törenle teslim edildi
Sürpriz aşktan ilk fotoğraf! Sürpriz aşktan ilk fotoğraf!
Yıldız Holding, sürdürülebilirlik stratejisiyle Türkiye'nin geleceğine katkı sağlıyor Yıldız Holding, sürdürülebilirlik stratejisiyle Türkiye'nin geleceğine katkı sağlıyor
Başkan Erdoğan o esnafı unutmadı! Başkan Erdoğan o esnafı unutmadı!
Trabzonspor 'B' planını devreye sokuyor Trabzonspor 'B' planını devreye sokuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:53:52 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:33:24

Burundi'de sıtma felaketi: 3 bin 113 kişi öldü

Nüfusunun yüzde 75'i sıtmaya yakalanan Burundi'de yılbaşından bu yana 3 bin 113 kişi öldü. Afrika'nın küçük ülkesinde 8 milyon 392 bin 921 Burundili sıtma hastalığına yakalandı.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yılbaşından bu yana 3 bin 113'ü ölümle sonuçlanan 8 milyon 392 bin 921 sıtma vakasının görüldüğü bildirildi.

Ulusal basının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine dayandırdığı habere göre, 11,53 milyon nüfuslu ülkenin 46 bölgesinde sıtma salgını etkili oldu.

Bu yıl sıtmanın en büyük salgın düzeyine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 75'i bu hastalığa yakalandı.

Sıtma olan kişilerden 12 ayda 3 bin 113'ü hayatını kaybetti.

Öte yandan 2018'de dünyada 228 milyon kişide rastlanan sıtmanın 405 bini Sahraaltı Afrika'da görüldü.

Hastalığın nedenlerinin başında cibinlik gibi koruyucuların kullanımının az olması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gösteriliyor. 

Haziran ayında sıtmaya karşı hazırlanan ulusal planda revizyona gidilerek koruyucu önlemlerin artırılması kararı alınmıştı. 

Burundi’de 2017'de 6 milyon, dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görülmüş, çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar olmak üzere 400 binden fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtiler gösteriyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ