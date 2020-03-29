Burkina Faso'da koronavirüse yakalanan bakan sayısı 6'ya yükseldi

Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda Kovid-19'a rastlanmıştı.

Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.

SENEGAL'DE VAKA SAYISI 115'E ULAŞTI

Batı Afrika ülkesi Senegal'de de Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 115'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan 27 kişi sağlığına kavuştu.

AA