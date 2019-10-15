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15 Ekim 2019 Salı 07:27:27 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 07:28:33

Burkina Faso'da 45 günlük sokağa çıkma yasağı

Burkina Faso'da 16 kişinin hayatını kaybettiği cuma günkü cami saldırısının yapıldığı ve olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı Sahel bölgesinde 45 gün boyunca sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Bölge Valisi Albay Salfo Kabore, yaptığı açıklamada, cuma günü Salmossi Camisi'ne yönelik saldırının gerçekleştiği Oudalan kenti ile Soum, Bam ve Seno kentleri dahil ülkenin kuzeyinde güvenlik gerekçesiyle 21 Ekim'den itibaren 45 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Vali Kabore, kuzey hattında 21 Ekim'den itibaren 45 gün boyunca saat 20.00'den 05.00'e kadar kimsenin sokağa çıkamayacağını, motosiklet ve 3 tekerli araç trafiğinin olmayacağını kaydetti.

- "Saldırılar birlikte yaşama uyumumuza zarar vermeyi amaçlıyor"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, yaptığı yazılı açıklamada, inançlı insanların, dini vecibelerini tam yerine getirenlerin ülkede giderek artan terör saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

"Dinler hoşgörü vasıtalarıdır. Doğaları gereği saldıran kötü ve barbar düşmanlara karşı bireysel ve toplumsal olarak her yerde beraber mücadele etmeliyiz." ifadesini kullanan Kabore, halkı, inançsal farklılıklara saygı göstererek bir arada dayanışma içinde yaşamaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Kabore, "Saldırılar birlikte yaşama uyumumuza ve sosyal dokumuza zarar vermeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede cuma akşamı bir silahlı grubun Oudalan kentinin Markoye köyündeki Büyük Salmossi Camisi'ne ikindi namazı sırasında düzenlediği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

AA

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