30 Mart 2020 Pazartesi 16:12:26 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:17:29
Burkina Faso’da askeri araç mayına çarptı: 6 ölü
Burkina Faso’nun kuzeybatısında devriye gezen askeri aracın mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Boucle de Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinin Gomboro noktasında devriye gezen askeri araç, mayına çarptı.
Patlamada 2'si asker 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Burkina Faso’nun doğusu ve kuzeyinde terör saldırıları nedeniyle 2015'ten beri istikrarsızlık yaşanıyor.
Ülkede son 4 yılda düzenlenen terör saldırılarında yaklaşık 700 kişi öldü, 270 binden fazla kişi yerinden oldu.
AA
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