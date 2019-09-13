Buraya taşınan 25 bin euro

‘İSTEDİĞİNİZ DÜKKANI AÇIN’

Ülkenin güneyindeki Molise bölgesindeki kasabalarda azalan nüfusu artırmak isteyen İtalyan hükümeti, çok cazip bir teklif sundu. Bölgedeki kasabalara taşınanlara, 3 yıl boyunca ,haftada 700 euro verileceğini açıkladı. Para yardımını alanlardan istenen tek şey, nüfusu 2 binin altında olan bir kasabaya taşınmak ve işletme açacağına dair taahhüt vermek. Molise Başkanı Donato Toma, “İnsanların buraya yatırım yapmasını istiyoruz. Bir restoran, fırın, kırtasiye ya da herhangi bir şey. Böylece nüfusumuzu artırırken kasabalarımıza da hayat vereceğiz” dedi.

Kasabalara altyapı inşa eden ve kültürel etkinliklerle tanıtım yapanlara da ayrıca 10 bin euro verilecek.