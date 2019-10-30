Bulgaristan'da Türklerin seçim zaferi sonrası çevreye zarar verildi

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir köyde yapılan muhtarlık seçimini üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin adayının kazanmasının ardından muhtarlık binasına ve okul otobüslerine zarar verildi.

Seçim sonrası gece kimliği belirlenemeyen kişilerce ülkenin güneydoğusundaki Çernooçene (Karagözler) köyünde çöp kutuları ateşe verildi, 4 okul otobüsünün lastikleri kesildi ve muhtarlık binasının camları kırıldı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) adayı olarak oyların yüzde 75'ini alarak yeniden muhtar seçilen Aydın Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan siyasi rakiplerini sorumlu tuttu.

Sabah muhtarlık binasına gittiğinde verilen zararı gördüğünü anlatan Osman, polisi sekiz kez aradığını ve telefonlarına yanıt alamadığını söyledi. Osman, polis ekiplerinin saatler sonra Çernooçene'ye gidip incelemede bulunduğunu belirtti.

Olayı "siyasi bir intikam" olarak niteleyen Osman, "Polis eylemcilere engel olmadı, suç duyurularımızı göz ardı etti." diye konuştu.

Uzun zamandır baskı gördüklerini ancak polisin "inatla önlem almak istemediğini" dile getiren Osman, iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin Türklerin kendi aralarında kavga etmelerini istediğini de savundu.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

(AA)