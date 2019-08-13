Bulgaristan Savunma Bakanlığı: F-16'lar ve teçhizatlarının ödemesi ABD'ye gerçekleştirildi
Bulgaristan'ın, 8 adet Lockheed Martin F-16 Blok 70 savaş uçağı ve ilgili teçhizat için ABD'ye 1,2 milyar dolar ödediği bildirildi.
TM Dijital Haber Merkezi
Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın 8 adet Lockheed Martin F-16 Blok 70 savaş uçakları ve ilgili teçhizat için ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansına (DCSA) 1,2 milyar dolar transfer ettiği bildirildi.
Bakanlık konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bu adımla, Bulgar tarafı, Bulgar Hava Kuvvetleri için yeni bir tür savaş uçağı edinme projesi kapsamında imzalanan sözleşmelerdeki taahhüdünü yerine getirdi" denildi.
Geçtiğimiz ay hükümet, Bulgar Hava Kuvvetleri'nin emekli olan MiG-29 jetleri filosunun yerini almak üzere 8 adet F-16 jetinin satın alınması için uzun süredir beklemekte olan anlaşmayı onayladı.
Bulgaristan hizmet ömürlerini tamamlayan Mig-29 ve Mig-21 uçaklarını F-16 ile değiştirmeyi planlıyor. 8 Adet F-16'nın ise 2023 yılına kadar teslim edilmesi bekleniyor.
Ne olmuştu?
Bulgaristan Rönesansı'nın Alternatifleri Partisi (ABV) Başkanı Rumen Petkov, konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda "Bize dünyanın en pahalı elektrik süpürgesini satmaya çalışan ABD, elini cebimize daldırmak istiyor" yorumunu yapmıştı.
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