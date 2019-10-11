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11 Ekim 2019 Cuma 14:51:15 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 14:52:26

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye ile anlaşmanın yürürlükte olmasında ısrar ediyoruz

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Avrupa ülkelerindeki düzensiz göç akımıyla ilgili endişeleri konusunda, "Şu anda en önemli olan AB ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş anlaşmanın yürürlükte olmasıdır." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa ülkelerindeki düzensiz göç akımıyla ilgili endişeleri konusunda, "Şu anda en önemli olan Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş anlaşmanın yürürlükte olmasıdır." dedi.

Borisov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ile basına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Bulgaristan'a doğru bir göç akımının yaşanabileceği konusunda herhangi bir endişelerinin bulunmadığını" belirtti.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Borisov, şöyle devam etti:

"Şu anda en önemli olan AB ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş bulunan anlaşmanın yürürlükte olmasıdır çünkü alınacak tedbirler ne olursa olsun, 50-100 bin kişi (Türkiye ile sınırdaki) tel örgü engeline dayanırsa, orada ister ordu olsun ister polis olsun, o tel örgüyü devirip geçecekler. Benden veya Karakaçanov'tan 'ateş etme' emri vermemizi bekleyemezsiniz."

Borisov, Bulgar sınırında düzensiz göç baskısının "sıfır olduğunu" belirterek, "İşte bu yüzden Türkiye ile anlaşmasının yürürlükte olmasında ısrar ediyoruz. Yunanistan'a olan göç baskınının korkunç olması bir rastlantı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerekirse ordu da Sınır Polisine yardım edebilir"

Savunma Bakanı Karakaçanov, Sınır Polis güçlerinin kapasitesi çerçevesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayarak, "Gerekirse ordu da Sınır Polisine yardım edebilir. Ortada hiçbir hareketlilik yok." dedi.

Bu arada Başbakan Borisov, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlık Basın Merkezinin yazılı açıklamasında, görüşmede, Suriye'deki durumun değerlendirilerek, gelişmeler konusunda duyulan endişelerin paylaşıldığı aktarıldı.

(AA)

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