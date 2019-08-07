Buldukları çözüme bak!

2 GÜNDE 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de geçtiğimiz hafta sonu Teksas’taki alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi, Ohio Dayton’da da bir barın yakınında düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da “beyaz ırkçılık” motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için “iç terör” değerlendirmesi yapılmıştı. Tüm tartışmalara ve protestolara rağmen önüne geçilemeyen bireysel silahlanma problemi için skandal bir ‘önlem’ alındı.

ÖĞRETMENLERE SİLAH EĞİTİMİ

120 dolardan (663 lira) satışa sunulan çantaların, 9 ya da 44 mm kalibrelik Magnum marka bir silahın mermilerini durdurabileceği, yüksek hızlı bir tüfekte işe yaramayacağı öğrenildi. Daha önce de Amerika'nın bazı eyaletlerinde öğretmenlere silah kullanımı, vücutta nerelere ateş edilmesi gerektiği ve nasıl hedef alınıp ateş edileceğine dair eğitimler verilmeye başlanmıştı. Pilot bölgelerde başlanan bu uygulama, tartışmaları da beraberinde getirmişti.