Bu kez başardı
Fransız mucit Franky Zapata, ikinci denemesinde, kendi tasarladığı uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçerek bir ilke imza attı.
PİSTİ KAÇIRIP SUYA DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz haftalarda Fransa’nın Bastille Günü'nde gökyüzünde şov yapan Fransız mucit Franky Zapata, Manş Denizi’ni geçebileceğini iddia etmişti. Kendi tasarımı olan Flyboard Air isimli uçan kaykay sistemiyle 35 kilometre yol almayı planlayan Zapata, 25 Temmuz'da rekor denemesi yaptı. Dünya basınının da merakla beklediği deneme hüsranla sonuçlanmış, mucit, yakıt ikmali için ineceği sırada dengesini kaybederek suya düşmüştü.
YOLCULUĞU 22 DAKİKA SÜRDÜ
Ancak eski jet ski şampiyonu Zapata yılmadı ve rekor denemesini yineledi. Dün, Fransa'nın Sangatte kentinden uçan kaykayıyla havalanan maceraperest, 22 dakika sonra Manş Denizi’ni geçerek, İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaşarak bir ilke imza attı. 22 dakika süren yolculuk sırasında yakıt ikmali de yapan mucit, bu kez pisti kaçırmadı. Büyük alkış alan Zapata, sonunda hayal ettiği şeyi başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
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