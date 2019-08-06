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06 Ağustos 2019 Salı 09:40:45 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 10:26:21

Bu da Washington Post senaryosu: Türkiye ikna olmazsa operasyon başlar

Türkiye’nin "sabrımız kalmadı" resti sonrası Ankara’ya gelen ABD heyeti, "barış koridoru" için yeni bir teklif sundu. Washington Post, "Türkiye ikna olmazsa operasyon başlar" diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan “Fırat’ın doğusuna gireceğiz, bunu ABD ve Rusya ile de paylaştık” açıklaması sonrasında ABD yönetimi tarafından Türkiye’ye güvenli bölge oluşturma teklifi verildi. Washington Post, teklifin detaylarına yer verirken, Trump yönetiminin, bu teklifin reddedilmesi durumunda, Türkiye’nin operasyona iki hafta içinde başlamasını beklediğini yazdı. 

İşte Amerika'nın teklifİ

¦ Güvenli bölge 14-15 km derinliğinde olacak. 
¦  Güvenli bölge Türkiye-Suriye sınırı boyunca 140 km uzunluğunda bir hat oluşacak. (YPG’nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesilmiyor.) 
¦ Terör örgütü PKK/YPG’ye ait silahlar yok edilecek. ¦ Bölgede Türk ve Amerikan askerleri ortak devriye atacak. 

YPG'Yİ KORUYAMAZ

WP’nin haberinde en dikkat çeken nokta ise, Türkiye’nin operasyon başlatması halinde Trump yönetiminin YPG’yi yasal olarak koruma yetkisinin olmadığı... Haberde bu kısım şöyle ifade ediliyor: "Eğer Türkiye teklifi kabul etmezse, Trump yönetimi kongrenin verdiği yetkilerle Kürt savaşçıları korumak için müdahale edemez.”  

Dışişleri Sözcüsü: Niyetten rahatsızız 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin Türk ordusunun Suriye topraklarında Fırat’ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu: “Suriye’nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD’li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD’nin ve yerel Suriyeli partnerlerin DEAŞ karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor. Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir.” 

TÜRKiYE’NiN iSTEDiĞi FORMÜL 

¦ Güvenli bölge 32 km derinliğinde olacak. 
¦ Güvenli bölge 460 km genişliğinde olacak. (Türkiye’nin teklif ettiği bu uzunluğa göre, YPG’nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesiliyor.) 
¦ Oluşturulan tampon bölgede sadece Türkiye olacak 
¦ YPG’ye verilen tüm ağır ve hafif silahlar toplanacak. 

Görüşme bugün de sürecek

Suriye’nin kuzeyinde tesisi planlanan “Güvenli Bölge”ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler dün başladı. Tüm gün süren zirvenin ardından Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Güvenli Bölge’ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile yapılan görüşmelere yarın (bugün) devam edilecektir."

Panikteki Kandil'den ABD'ye çağrı 

Türkiye’nin operasyon resti sonrası PKK elebaşı Murat Karayılan, ABD’ye müdahale çağrısında bulundu: ‘’Türkiye, Misak-ı Milli sınırları içindeki alanları alıp, yeni Osmanlı zihniyetiyle Irak’ı, Suriye’yi bir vilayetleri haline getirip, Kürdistan’ı kontrollerine almak istiyorlar. Yeni konseptleri budur.” 

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