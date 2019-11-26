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26 Kasım 2019 Salı 15:52:11 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 15:52:55

Brüksel'de mülteciler oturum izni için gösteri düzenledi

Belçika'da mülteci dernekleri ve mülteciler, oturum taleplerine olumlu yanıt alabilmek için gösteri yaptı.

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonunun çağrısıyla Mülteci ve Göç İşlerinden de Sorumlu Sağlık Bakanı Maggie De Block'un ofisinin önünde toplanan yüzlerce kişi, oturum başvurusundan cevap alamayan mültecilerin dosyalarının görüşülmesi için çağrıda bulundu. 

Yapılan konuşmalarda, "kağıtsız" olarak tanımlanan, başvurularına rağmen oturum izni alamayan mültecilere yasal haklarının bir an önce verilmesi ve çalışma yaşamındaki ayrımcılığın önlenmesi istendi.

Göstericiler, "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz", "Yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" sloganları attı, şarkılar söyledi.

Eyleme Belçikalı sendikalar da destek verdi.

Ülkede çoğunluğu Brüksel'de yaşayan 150 bin kadar "kağıtsız" mülteci yaşadığı tahmin ediliyor. Bu mülteciler arasında oturum izni için 19 yıl önce başvurmasına rağmen hala cevap alamayanlar da bulunuyor.

(AA)

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