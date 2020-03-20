British Museum da koronavirüs tehlikesi nedeniyle kapatıldı

Koronavirüs tehlikesine karşı alınan önlemler çerçevesinde dünyanın dört bir yanındaki ünlü müzeler ziyarete kapatıldı. Neyse ki internet teknolojisi var. Bu sayede müze ziyareti yapmak son derece kolay. Sadece İngiltere’nin değil, dünyanın en büyük müzeleri arasında bulanan British Museum da online olarak gezilebiliyor.

British Museum kapılarını 1753’de açtı. Müzede başta Asur, Roma, Antik Yunan ve Ortaçağ dönemleri olmak üzere tarihin değişik zamanlarına ışık tutan sayısız eser mevcut. Yaklaşık 8 milyon parçalık koleksiyon ile dünyanın en zengin müzeleri arasında yer alıyor. Dört ana kısımdan oluşan müzede Eskiçağ Yapıtları Bölümü, Sikkeler ve Madalyalar Bölümü, Baskılar ve Çizimler Bölümü ile İnsanlık Müzesi bölümleri bulunuyor.

British Museum’da sanal tura çıkmak için https://www.britishmuseum.org linkini tıklamak yeterli.

TRT Haber