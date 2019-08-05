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05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:33:04 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:37:51

British Airways'a ait uçak Valensiya'ya acil iniş yaptı! 19 yolcu hafif yaralandı

İngiliz hava yolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağının motorlarından birinden duman çıkmasının ardından İspanya'nın Valensiya kentindeki Manises Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Valensiya Özerk Yönetimi Hükümeti Acil Durum Merkezi ve Valensiya Valiliği tarafından İspanya'nın EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Londra-Valensiya seferini yapan British Airways'e ait uçağın, acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, acil iniş yapan uçaktaki yolculardan 19'unun hafif yaralandığı, dumandan zehirlenen 3 yolcunun hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Yetkililer, uçağın acil inişinin ardından hemen piste giden itfaiye ekiplerinin, dumanın olduğu motora, alev almadan önce müdahale ettiklerini söyledi.

Yetkililerinin önlem amacıyla 25 dakikalığına hava trafiğini kapattıkları, uçağın güvenliğinin sağlanmasından sonra havalimanındaki durumun normale döndüğü kaydedildi.

(AA)

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