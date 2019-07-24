24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:49:41 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:50:38
Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp
Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rus model: Çocuğumun babası eski Malezya Kralı Muhammed, DNA testine hazırım
- Trump'ın Keşmir önerisine Pakistan ve Hindistan'dan farklı tepkiler
- İngiltere Başbakanı May Kraliçe'ye istifasını sundu
- Başbakan oldu, istifaların ardı arkası kesilmiyor!
- Rusya, Çin'in S-400'lerinin ikinci partisinin teslimine deniz yoluyla başladı