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23 Kasım 2019 Cumartesi 14:23:44 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 14:24:31

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula Da Silva mevcut hükümete öfkeli

Brezilya'da cezaevinden ay başında tahliye edilen Silva, savcıları ve kendisini hapse mahkum eden ilk derece mahkemesinin yargıcı, şimdiki Adalet Bakanı Sergio Moro'yu davayı manipüle etmekle suçladı.

Brezilya'da cezaevinden ay başında tahliye edilen eski Devlet Başkanı Lula Da Silva, ülkenin mevcut hükümetine ve kendisini haksız yere hapse mahkum ettiğini savunduğu güçlere karşı mücadele vereceğini belirtti.

Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle 19 ay hapiste kalan ve ay başında serbest bırakılan Lula Da Silva, mensubu olduğu İşçi Partisinin Sao Paulo'daki konferansında konuştu.

Silva, konuşmasında, ülkenin aşırı sağcı hükümetine ve kendisini haksız yere demir parmaklıklar arkasına gönderdiğini söylediği kişilere karşı öfkesini, onların "hayatını cehenneme çevireceğini" dile getirerek ifade etti.

"74 yaşında hiddetli bir adamla yüzleşmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar." diyen Silva, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddederek, savcıları ve o zamanlar kendisini hapse mahkum eden ilk derece mahkemesinin yargıcı, şimdiki Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sergio Moro'yu davayı kendisine karşı manipüle etmekle suçladı.

Silva, şöyle devam etti:

"Bugün, federal polise teslim olduğum günden çok daha güçlü hissediyorum. Bu ülke için savaşmaya her zamankinden daha fazla istekliyim. Sadece onların hayatını cehenneme çevirmekle kalmayacağımı, yaşadıklarını deneyimlemeyi hak etmeyen Brezilya halkını da savunacağımı göreceksiniz."

8 Kasım'da tahliye edilmişti

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesince pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Silva, 8 Nisan 2018'de federal polise teslim olmuştu.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da bir hapishanede 19 aydır hapis yatan Silva, hakkındaki tahliye talebinin kabul edilmesinin ardından 8 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, serbest bırakılmasına rağmen Brezilya yasaları, iki davadan hüküm giyen Silva'nın, herhangi bir kamu görevini icra etmesine müsaade etmiyor.

Silva'nın seçimlerde aday olabilmesi için hakkındaki hükümlerin düşürülmesi gerekiyor.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Silva, tüm bu iddiaların, favoriler arasında gösterildiği devlet başkanı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakiplerince ortaya atıldığını savunmuştu.

Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

(AA)

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