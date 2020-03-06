Brezilya Venezuela'daki diplomatlarını çekme kararı aldı

  • Bist 100
    111815
  • Dolar
    6,1232
  • Euro
    6,8837
  • Altın
    325,1090
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Mustafa Varank'a suikast hazırlığı! Telefonundan fotoğrafı çıktı... Bakan Mustafa Varank'a suikast hazırlığı! Telefonundan fotoğrafı çıktı...
SİHA korkusu firar ettiriyor! İsyan başladı SİHA korkusu firar ettiriyor! İsyan başladı
Çin'den son dakika haberi geldi! Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme Çin'den son dakika haberi geldi! Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme
AB'de kritik toplantı! 'Gündemimiz Türkiye ve Rusya' deyip duyurdu AB'de kritik toplantı! 'Gündemimiz Türkiye ve Rusya' deyip duyurdu
Koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalar: Türk geni korona virüsü geçirmiyor Koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalar: Türk geni korona virüsü geçirmiyor
Joe Biden'a seçim kampanyasında soğuk duş! Joe Biden'a seçim kampanyasında soğuk duş!
Joe Biden'a seçim kampanyasında soğuk duş! Joe Biden'a seçim kampanyasında soğuk duş!
Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe iddiası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe iddiası
Trump: Suriye ve Afganistan'daki askerleri evlerine geri getirmek istiyoruz Trump: Suriye ve Afganistan'daki askerleri evlerine geri getirmek istiyoruz
ABD Senatosu'ndan Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay ABD Senatosu'ndan Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay
İyi ki varsın Büşra İyi ki varsın Büşra
Bodrum sahilinde sığınmacıların tehlikeli yolculuğu Bodrum sahilinde sığınmacıların tehlikeli yolculuğu
Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi
Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu
Yunan polisinin gazı tükendi: 15 kilometrelik duvar inşa edecekler Yunan polisinin gazı tükendi: 15 kilometrelik duvar inşa edecekler
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'İran'a kesinlikle gitmeyin' çağrısı! Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'İran'a kesinlikle gitmeyin' çağrısı!
Brezilya Venezuela'daki diplomatlarını çekme kararı aldı Brezilya Venezuela'daki diplomatlarını çekme kararı aldı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! 'Her daim hazırız' Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım! 'Her daim hazırız'
Adana'da kahreden yangın! 4 yaşındaki çocuk öldü Adana'da kahreden yangın! 4 yaşındaki çocuk öldü
Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44'e yükseldi Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44'e yükseldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Arap Ligi'nin kararına tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan, Arap Ligi'nin kararına tepki
Mars 2020 keşif aracına 'Perseverance' ismi verildi Mars 2020 keşif aracına 'Perseverance' ismi verildi
Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı
Bakan Çavuşoğlu’dan AB ve Yunanistan'a eleştiri Bakan Çavuşoğlu’dan AB ve Yunanistan'a eleştiri

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Mart 2020 Cuma 07:33:35 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 07:50:54

Brezilya Venezuela'daki diplomatlarını çekme kararı aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan Brezilya, bu ülkedeki diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan Brezilya, bu ülkedeki diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

Venezuela basınındaki haberlere göre, ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'yu tanıyan ve Venezuela'da büyükelçisi bulunmayan Brezilya hükümeti başkent Caracas'ın yanı sıra Guayana kentindeki konsoloslar ve diğer diplomatların geri dönmesini istedi.

Brezilya'da eski devlet başkanlarından Dilma Rousseff hakkında başlatılan yargı süreciyle gerilen Venezuela-Brezilya ilişkileri Maduro'nun Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Rui Pereira'yı Aralık 2017'de "istenmeyen kişi" ilan etmesiyle kopma noktasına gelmişti.

Maduro, Brezilya'da 1 Ocak 2019'da göreve başlayan ve Venezuela'daki muhaliflere güçlü destek veren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimini de sık sık eleştirmiş ve “Venezuela’yı hedef alan silahlı gruplara ev sahipliği yapmakla” suçlamıştı.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER