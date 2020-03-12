Brezilya lideri Bolsonaro koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alındığı belirtildi.

İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in ise ilk korona testiğinin pozitif çıktığı, teyit için ikinci testinin beklendiği öğrenildi.

Wajngarten ve Bolsanora geçen hafta Trump ile bir araya gelmişti.

Trump ise ikiliyle Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmeleri nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söyledi.