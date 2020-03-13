Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya yapılan koronavirüs test sonucu açıklandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirterek, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" ifadesini kullandı.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bilgisini aktararak, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bolsonaro'ya yapılan testin sonuçlarının da pozitif olduğu iddia edilmiş, Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.

Wajngarten, ABD ve Brezilya Devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

AA