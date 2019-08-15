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15 Ağustos 2019 Perşembe 07:40:02 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 07:49:46

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Arjantin'e "Venezuela" benzetmesi

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin'de düzenlenen ön seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in, genel seçimler için büyük avantaj sağlamasının ardından, Arjantin'i Venezuela'ya benzetti.

Arjantin'de geçen pazar düzenlenen ön seçimlerde Herkesin Cephesi Koalisyonu lideri Alberto Fernandez'in yüzde 47 oy olarak genel seçimlerde büyük avantaj elde etmesinin ardından Bolsonaro, Arjantin'in gittikçe Venezuela'ya benzediğini ifade etti.

Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fernandez-Kirchner, oyların yüzde 47'sini aldı. Bunun sonucu olarak pezo yüzde 30 değer kaybetti, ülke riski puanı 860'dan 1800'e yükseldi ve ekonomik faaliyetler yüzde 50 değer kaybetti. Fiyatlar, her geçen gün daha çok Venezuela'ya benzeyen bir ülkenin ekonomik değerlerine yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesine binlerce Venezuelalının geldiği Roraima bölgesini, Brezilya'nın Arjantin sınırındaki Rio Grande do Sul eyaletiyle karşılaştıran Bolsonaro, "Arjantin'deki sol eğilim nedeniyle Rio Grande do Sul, Venezuela meselesinde Roraima'nın çektiği aynı sıkıntıları çekme hususunda bir tehlikeyle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bolsonaro, katıldığı bir etkinlikte, "Arjantin kaosa doğru gidiyor, Venezuela'nın izlediği yolu izlemeye başlıyor. Çünkü ön seçimlerde solun haydutları iktidara dönmeye başladı." açıklamasında bulunmuştu.

Arjantin'deki ön seçimler

Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

Seçimlerden bir gün sonra, Arjantin'de piyasalarda büyük gerileme yaşanmış, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30 aşmış ve ülke risk puanı da 800'den 1800'e yükselmişti.

Arjantin ekonomisine Fernandez etkisi

Alberto Fernandez'in, başkan yardımcısı adayı eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, korumacı ve içe kapanık politikalarıyla tanınıyor. Fernandez de, seçim vaadi olarak, Arjantin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı 57 milyar dolarlık anlaşmayı gözden geçirileceğini söylemişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, ülke ekonominin gerilemesi, dünyanın olası Fernandez-Kirchner yönetimine güvensizliği olarak yorumlandı.

Avukat ve ceza hukuku profesörü Alberto Fernandez, Kirchner'ın eşinin devlet başkanlığı döneminde kabine şefliği görevini yürütmüş, Kirchner'ın devlet başkanı olmasından 7 ay sonra kendisiyle anlaşamadığı için kabine şefliği görevini bırakmıştı.

Geçen mayıs ayında Kicrhner, yayımladığı bir video ile Alberto Fernandez'e başkan adaylığı teklifinde bulunmuş ve kendisinin de başkan yardımcısı adayı olacağını açıklamıştı. Fernandez de, bu teklifi kabul ederek, Herkesin Cephesi Koalisyonunun liderliğinde seçim yarışına katılmıştı.

AA

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