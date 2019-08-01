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01 Ağustos 2019 Perşembe 07:07:26 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 07:38:50

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun "gündem yoğunluğu" nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanıyla görüşmesini iptal ederek aynı saatlerde sosyal medya hesabından saçını kestirirken canlı yayın yapması tepkilere neden oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesini son dakikada iptal ederek saç tıraşı olması tepkilere yol açtı. 

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun "gündem yoğunluğu" nedeniyle Fransız Bakan ile önceden belirlenmiş görüşmesini iptal edip, aynı saatlerde sosyal medya hesabından saçını kestirirken canlı yayın yapması hoş karşılanmadı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun saçını kestirmek için değil gündem yoğunluğu nedeniyle Fransız bakan Jean-Yves Le Drian ile görüşmesini iptal etttiği belirtildi.  

Brezilya basını da Bolsonaro'nun, Le Drian ile görüşmesi yerine saçını kestirirken canlı yayın yapmasının Fransız Bakanı rahatsız ettiğini ve bu durumun, Bolsonaro ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasındaki "yıpranmış ilişkilere" işaret ettiğini ancak Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşmasını sona erdirmeyeceğini yazdı.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, devlet başkanı adayıyken dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonları ticari kullanıma açacağı vaadinde bulunmuş ve Devlet Başkanlığı görevine geldikten sonra da korunan alanlarda yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmıştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise Brezilya'nın Paris İklim Anlaşması'na uymaması halinde AB ve MERCOSUR ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını desteklemeyeceğini açıklamış ve iki blok arasında uzlaşmaya varılan ticaret anlaşmasına çevre koruma maddeleri eklenmişti.

AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile AB arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler 20 yıl önce başlamıştı.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranları düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

AA

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