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06 Aralık 2019 Cuma 07:22:52 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 07:31:46

Brezilya, BM'deki oy hakkını kaybedebilir

ABD'den sonra BM'ye en fazla borcu olan 2'nci ülke konumundaki Brezilya'nın, BM Genel Kurulundaki oy hakkını kaybetmemesi için örgüte yıl sonuna kadar 126 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

Son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya olan 193 üyeli BM'ye henüz ödeme yapmayan 54 ülke bulunuyor. Brezilya ise BM'ye 415 milyon dolardan fazla borçlu durumda.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybediyor.

ABD'den sonra BM'ye en fazla borcu olan 2'nci ülke konumundaki Brezilya'nın, BM Genel Kurulundaki oy hakkını kaybetmemesi için örgüte yıl sonuna kadar 126 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Borcunu zamanında ödeyemeyen diğer ülkelerle yaptığımız gibi Brezilya ile de ödeme konusunda görüşüyoruz. BM Şartı'nın 19'uncu maddesi çok net.'' dedi.

- ABD'nin BM'ye hala 491 milyon dolar borcu var

BM'ye en fazla finansal katkı sağlayan ABD'nin ise örgüte halen 491 milyon dolar borcu bulunuyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini karşılayan ABD, bir süre önce örgüte 2018'den kalan borçları da dahil olmak üzere 563 milyon dolar ödedi.

AA

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