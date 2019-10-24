Brexit ertelenirse erken seçime gidecek

İngiltere Parlamentosu, önceki akşam Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısının 3 gün içinde oylanmasını 308'e karşı 322 oyla reddetti. Başbakanlıktan bir kaynak, Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit'i ertelemesi halinde, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçime gitmek isteyeceğini söyledi.

ÜÇTE İKİ ŞARTI

Erken seçim için 650 üyeli Avam Kamarası'nda, milletvekillerinin en az üçte ikisinin yani 434 üyenin desteği gerekiyor. Başbakan Johnson eylül ayında iki kez milletvekillerinden erken seçime onay vermelerini istemiş ancak bu talebi reddedilmişti.

HÜKÜMETE GÜVEN YOK

Öte yandan Sky News kanalının anketine göre, İngiliz halkının yüzde 69'u, parlamentoya, yüzde 62'si hükümete, yüzde 59'u da AB'ye güvenmiyor. Anket, halkın ekonomi konusunda da karamsar olduğunu ortaya koydu. Neredeyse her 5 kişiden üçü, ülke ekonomisinin son 12 ay içinde daha da kötüleştiğini söyledi.