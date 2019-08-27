Breaking Bad dönüyor

Detaylı bilgi verilmeyen kısa tanıtımda, “Kaçak Jesse Pinkman, peşindekilerden, yasalardan ve geçmişinden kaçıyor” denildi. Böylece dizinin devamı niteliğinde olacak filmin, Jesse Pinkman’ın yaşadıklarına odaklanacağı kesinleşti. Dizinin yapımcısı Vince Gilligan tarafından yazılıp yönetilen film, ‘El Camino: A Breaking Bad Movie’ adıyla 11 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.