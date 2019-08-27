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27 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 01:45:40

Breaking Bad dönüyor

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi bulunan ve televizyon tarihinin en iyi dizi yapımlarından biri olarak gösterilen Breaking Bad’in, film uyarlamasından ilk fragman yayınlandı.

Detaylı bilgi verilmeyen kısa tanıtımda, “Kaçak Jesse Pinkman, peşindekilerden, yasalardan ve geçmişinden kaçıyor” denildi. Böylece dizinin devamı niteliğinde olacak filmin, Jesse Pinkman’ın yaşadıklarına odaklanacağı kesinleşti. Dizinin yapımcısı Vince Gilligan tarafından yazılıp yönetilen film, ‘El Camino: A Breaking Bad Movie’ adıyla 11 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak. 

 

 

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