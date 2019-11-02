02 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 20:56:06
Çok konuşuldu: Böyle moda mı olur!
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız isimlerden Jordan Clarkson, tarzıyla görenleri şaşırttı.
Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın da takım arkadaşı olan 27 yaşındaki Clarkson, son oynadığı maça, başörtüsü takarak geldi. Basketbolcunun ilginç görüntüsü, ABD basınında geniş yer buldu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'den Türkiye göndermeli S-400 açıklaması! İlginç Kalaşnikov örneği
- Yabancı misyonu bilgilendirdi: Esed'a katılsalar da biliyoruz
- ABD Başkan adaylığından çekildi! Trump'tan ilk açıklama
- ABD'de demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke yarışı bıraktı
- Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var